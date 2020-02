Concerti al Miles Davis Jazz Club, da Rita Collura e Paolo Dolce ai Chester Gorilla

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tanti concerti e musiche per tutti i gusti, per un locale a tutto jazz e non solo. Anche questa settimana è tempo di fare musica, da mercoledì a domenica alle 21,30, al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Si comincia mercoledì 26 febbraio con i That’s all duo. Giovedì 27 febbraio tocca al suo formato da Rita Collura e Paolo Dolce. Venerdì 28 febbraio c’è l’Eleonora Tomasino trio. Sabato 29 febbraio tocca ai Chester Gorilla. L’1 marzo la settimana si conclude con il Simona Trentacoste trio.