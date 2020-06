Concerti jazz dopo il lockdown, ritorna la musica dal vivo al Miles Davis jazz club

Una serata speciale per ricominciare a suonare jazz. Ripartono, dopo il lockdown, l’11 giugno alle 21,15, i concerti live al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco il Sergio Munafò trio, ovvero Sergio Munafò con Giovanni Conte e Riccardo Lo Bue, che saranno accompagnati da una serie di amici e ospiti. In scaletta come guest star: Gianni Cavallaro, Giuseppe Milici, Gaetano Riccobono, Pamela Barone e Alessandro Stagno. Tutti insieme, suonando e cantando, faranno rinascere la matrice jazz del locale. Ingresso con consumazione. Prenotazione obbligatoria.