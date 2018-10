Da Oslo alle città arabo normanne, il Consortium Vocale in concerto tra Palermo e Cefalù

Sabato 6 ottobre nella Chiesa del Carmine Maggiore e domenica 7 ottobre nella Cattedrale di Cefalù: concerti aperti al pubblico del coro gregoriano "Consortium Vocale" di Oslo, in Sicilia per esibirsi in alcune chiese del percorso Arabo Normanno. Il coro si esibirà anche alla Basilica di San Francesco e alla Cappella Palatina in performance private.

Durante la tournée palermitana, il coro "Consortium Vocale" si esibirà, accompagnato dalla cantante folk norvegese Berit Opheim, in quattro concerti a Palermo e a Cefalù, dalla stereometria dell'arte arabo normanna e i suoi splendidi mosaici, fino ad arrivare alle allegorie e le possenti opere in stucco del Serpotta: giovedì 4 ottobre, nella Basilica di San Francesco; venerdì 5 ottobre, nella Cappella Palatina (su invito), sabato 6 ottobre dalle 21 alle 22 al Carmine Maggiore (ticket € 5 su prenotazione) e domenica 7 ottobre dalle 20 alle 21, nella Cattedrale di Cefalù (ingresso libero).

Interpreti: il norvegese Scola Consortium Vocale Oslo, con sede nella cattedrale di Oslo, in Norvegia, e una delle principali cantanti folk norvegesi, Berit Opheim, canterà brani folk religiosi dal nucleo della vecchia tradizione popolare norvegese. Il Consortium Vocale di Oslo, fondato nel 1985, è un ensemble vocale maschile con sede alla Cattedrale di Oslo. Dal 1998 l'ensemble si è specializzato nel canto gregoriano sotto la direzione di Alexander M. Schweitzer. Sotto la guida di Schweitzer il gruppo si è dedicato allo studio paleografico dei manoscritti medievali, ad un'appropriazione della dimensione teologico-spirituale del repertorio gregoriano e ad un'interpretazione del canto gregoriano secondo principi semiologici.

I concerti tra Palermo e Cefalù