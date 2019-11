Tanta musica e buon cibo allo Shamrock Cafè: cena di beneficenza per Aslti

Buona musica accompagnata da ottimo cibo per beneficenza. Si potrebbe riassumere così la serata in programma allo Shamrock Cafè, in viale Campania 44, il 28 novembre, su iniziativa degli U2 Sicilian Fans per Aslti Odv "Liberi di crescere", Associazione siciliana contro le leucemie e i tumori dell’infanzia, che sostiene il reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale Civico.

Una cena di beneficenza con un menu pizza e un menu carne a scelta, di costo di 15 o 20 euro, arricchiata dalla musica live dei Walk On - Tributo U2 Palermo; The Nightingales Singers Ensemble, il variopinto coro gospel di Agata De Luca; alcuni degli elementi degli Inside Out/Pink Floyd Tribute e Ivano, per gli amanti Vasco Rossi. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Il denaro raccolto, in parte frutto di una precedente raccolta cominciata attraverso la vendita della T-shirt “We Are One” degli U2 Sicilian Fans, sarà consegnato durante lo spettacolo musicale alla responsabile dell’associazione Aslti Odv.

"Lo spirito di questa iniziativa, è fortemente legato alla passione che lega noi fans alla band - afferma Margot Mazzola, fondatrice degli U2 Sicilian Fans - e alla loro vision. Così come Bono, impegnato nel sociale, crea e supporta Red, fondazione nata per la lotta contro l’Aids nel Sudafrica, noi in piccolo vogliamo adoperarci per nobili cause come quella di Aslti quest’anno, e farlo soprattutto in Sicilia, a casa nostra, cominciando da Palermo. Vorrei - continua - che la passione per la musica diventi tangibile, che le testimonianze di affetto arrivino dritte ai destinatari, che in questo caso sono bambini; bambini a cui si deve dare la possibilità di combattere le loro battaglie per la vita e di farlo nel modo meno doloroso possibile. Se anche solo un bambino - conclude - potrà dedicarci un sorriso, la musica avrà compiuto il suo miracolo".

A supporto della raccolta anche Mirto srl di San Cipirrello, Ferrante in Cannino srl San Giuseppe Jato, Farmacia Messana di Castellammare del Golfo ed Europack 2000 srl di Villabate. Fare del bene fa bene! Prenota il tuo tavolo e il menù, la tua donazione è importante. Per info e prenotazioni contattare il numero 091/511319.