Concelebrazione di Lorefice per la comunità Omi a San Nicola da Tolentino

Sabato 11 gennaio alle ore 18.30 l’Arcivescovo di Palermo, S.E. Mons. Corrado Lorefice, presenterà ufficialmente la comunità dei Missionari Oblati di Maria Immacolata e insedierà il Parroco, P. Adriano Titone omi, e i viceparroci, P. Giovanni Fustaino omi e P.Andrè Sene omi. Si invita cordialmente a partecipare alla Concelebrazione Eucaristica Presieduta dall’ Arcivescovo per affidare l’inizio di questo ministero al servizio della Chiesa e dei “Poveri dai molti volti”.

Una descrizione della comunità Oblata al servizio del Quartiere: “E girando per le vie di questa nostra Parrocchia vengo a conoscere che la nostra Chiesa era sorta accanto a una sinagoga, che accanto alla nostra Parrocchia una chiesa di recente è stata affidata dal Vescovo alla Comunità Ebraica come loro luogo di culto, che in passato vi abitavano ebrei, che a tutt’oggi vi abitano pochi italiani e molti migranti venuti da vari angoli del mondo soprattutto dall’Africa! Tracce di tutto questo le troviamo nell’attuale Piazza e Vicolo Meshita (parola con cui i siciliani indicavano la Moschea o la Sinagoga). Tutto questo quartiere era chiamato Quartiere della Meshita abitato prevalentemente da ebrei per secoli. Proprio qui dove per secoli hanno convissuto popoli di religioni diverse, a volte in modo pacifico e integrato, a volte in lotte e persecuzioni reciproche, oggi noi Missionari Oblati di Maria Immacolata siamo stati chiamati dai nostri Superiori in pieno accordo col Vescovo a comporre una comunità cristiana bozzetto della Chiesa del futuro che certamente sarà sempre più multilingue e multietnica e in dialogo e collaborazione coi fedeli di altre religioni e anche di nessuna rispettando le identità di ciascuna e arricchendoci reciprocamente” P. Giovanni Fustaino omi.

