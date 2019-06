Al Conca d’Oro "Students Lab", giovani in gara per la migliore idea imprenditoriale

Studenti in gara per aggiudicarsi il premio come migliore idea imprenditoriale. Torna al centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, la manifestazione “Students Lab”. Appuntamento lunedì 10 giugno. Si parte alle10 con la presentazione dei laboratori, alle 14 la visita della giuria agli stand e alle 17 la premiazione. Durante la competizione gli studenti presenteranno le proprie idee imprenditoriali a una giuria qualificata (manager aziendali, esponenti delle istituzioni, giornalisti), con lo scopo di far emergere le proprie qualità e conquistarsi l’ambito accesso alla competizione successiva, quella regionale.

I percorsi Students Lab si declinano in quattro linee di competizione:

– .biz, Laboratorio d’impresa, prevede la creazione di vere e proprie imprese, dalla business idea alla commercializzazione del prodotto/servizio;

– .com, Laboratorio di comunicazione, permette agli studenti di immergersi nella comunicazione a 360 gradi, sviluppando competenze in giornalismo, organizzazione eventi e pubblicità;

– .tech, laboratorio di innovazione tecnologica, dedicato alla creazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico, dal risparmio energetico alle fonti rinnovabili, fino alla robotica;

– org. Laboratorio di organizzazione eventi, promuove la consapevolezza delle espressioni culturali attraverso attività laboratoriali che coinvolgono gli studenti nella realizzazione di un evento reale.

La competizione è accreditata dal Miur e ha come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.