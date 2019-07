"Con noi la musica..resta" spettacolo canoro al teatro Jolly

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con Noi è Tutta Un’Altra Musica concluderà il percorso accademico dell’anno 2018/19 presentando un evento artistico ad hoc “Con noi la Musica ..Resta” che avrà luogo Sabato 13 Luglio 2019 presso il Teatro jolly di Palermo. Prenderà parte all’evento artistico una Madrina d’eccezione Brigida Cacciatore , cantante e artista eclettica di fama nazionale ... Nota per aver preso parte a numerosi programmi televisivi musicali tra cui il Talent “ Amici di Maria De Filippi “e il nuovo Music Game All togheter now. Inoltre a tale evento parteciperanno talentuosi artisti, ballerini e professionisti che vi stupiranno attraverso il canto e la danza... Ringrazio per la partecipazione all’evento artistico tutti gli allievi dell’Academy Con noi è tutta un’altra musica. La Maestra e coreografa Federica Riccobono ed il vocal coach Maestro Benny Giaconia i quali si sono adoperati lavorando con professionalità e serietà per l’ottima riuscita dell’evento Artistico.. Grazie a tutti voi!