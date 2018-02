ComuniKart, il salone della comunicazione è di casa alla Fiera del Mediterraneo

Mirare alla costruzione di una rete che semplifichi e migliori la quantità e la qualità del business del mondo della comunicazione nel Meridione: è questo l'obiettivo di ComuniKart 2018, il salone della Comunicazione, che verrà inaugurato sabato 24 febbraio, alle ore 10 presso la più grande struttura fieristica della Sicilia, la Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Una due giorni, in cui le aziende espositrici avranno modo di mostrare il loro know how e la loro competenza in modo innovativo, dinamico e personalizzato; attivare delle relazioni tra i diversi soggetti appartenenti alla filiera; chiarire il processo produttivo agli operatori migliorando efficacia ed efficienza delle loro richieste e dello sviluppo interno di alcuni processi. Una piattaforma ideale quindi, per lanciare nuovi prodotti, costruire la visibilità del marchio, generare contatti e mantenere la clientela esistente.

All'interno dell'area espositiva della Fiera del Mediterraneo, sarà possibile beneficiare della consulenza di personale esperto che saprà illustrare i diversi vantaggi e la ricca proposta merceologica che spazia da stampanti, attrezzature fotografiche, prodotti di cartoleria, a incisoria, coppe, targhe trofei, software 3D, packaging e molto altro ancora. Questo darà modo al visitatore di conoscere ed approfondire tutto ciò che è di suo interesse, di confrontarlo e valutarlo come non è possibile fare in altre situazioni. Verrà inoltre coinvolto nella scoperta delle novità e nelle attività di formazione e informazione.

Perché ComuniKart non è solo esposizione: nella prima mattinata di sabato, alle ore 11.30, si terrà il seminario di Alessandro Bosco (che vanta 10 anni di esperienza nel settore grafico) su “Stampa UV 2018 - Come sfruttare le opportunità in un mercato in crescita”. Ad arricchire l'evento la presenza della scuola Grafica del Gesù Adolescente di Palermo del Cnos-Fap Regione Sicilia, una struttura associativa che attualizza nel proprio territorio l’esperienza formativa di Don Bosco e dei Salesiani, offrendo ai propri allievi una più aggiornata e competitiva formazione professionale in grado di agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La sua presenza nella tappa di ComuniKart 2018 a Palermo, rispecchia uno degli obiettivi principali della manifestazione, ossia attivare le relazioni tra i diversi soggetti appartenenti alla filiera, unendo tradizione e avanguardia. Le ultime novità 2018 del mondo della comunicazione quindi in anteprima in Sicilia a ComuniKart, dal 24 al 25 febbraio presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo. L’ingresso all’evento è consentito solo agli operatori del settore.