Buon compleanno Forum, festa al centro commerciale con le imitazioni di Emanuela Aureli

Lunedì 25 novembre Forum Palermo festeggia i suoi 10 anni di vita con una torta gigante di 400 kg e uno show affidato all’estro e alla professionalità di Emanuela Aureli. L’attrice umbra, nota al pubblico televisivo per le sue divertenti imitazioni come quelle di Milly Carlucci, Fiorella Mannoia, Maria De Filippi, Raffaella Carrà, Monica Belluci, Mara Venier, Loredana Bertè e tante altre ancora, regalerà al pubblico del centro commerciale un monologo di trenta minuti tratto dal suo spettacolo comico Ce la farò anche stravolta. Un’occasione unica per ammirare dal vivo, in un colpo solo, l’Aureli e tutti i suoi personaggi, che sono davvero tantissimi: un vero e proprio condominio di gente affollata in una persona sola.

Il taglio della torta, realizzata in collaborazione con i pasticcieri dell’Ipercoop che si trova all’interno del centro commerciale, avverrà alle ore 17, a condurre il pomeriggio di festa e a presentare al pubblico Emanuela Aureli ci sarà Eliana Chiavetta.

In occasione del compleanno la galleria del centro commerciale sarà arricchita da un maxi mosaico di ritratti composto da centinaia di volti dei visitatori che, nello scorso fine settimana, hanno partecipato al contest fotografico dal titolo Alla nostra festa la star sei tu! Tutti coloro che riusciranno ad individuare il proprio volto all’interno del grande puzzle riceveranno un gadget messo a disposizione del centro commerciale che, per questa speciale occasione, metterà da parte anche un euro, per ogni persona che si sarà riconosciuta. Il totale della raccolta che, per volontà di Forum Palermo, sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Palermo verrà utilizzato per acquistare l’impianto di illuminazione del campo polivalente (calcio basket) Oasi Sampolo per ragazzi diversamente abili. La cultura della solidarietà è un tema importante per Forum Palermo, sono varie le iniziative che negli anni ha sviluppato e portato avanti, un modo per testimoniare la partecipazione e l’interesse verso la città, il territorio e i suoi abitanti.

La festa di compleanno sarà preceduta da un fine settimana dedicato al divertimento dei piccoli visitatori, sabato 23 e domenica 24 (dalle ore 16 alle 20) sarà ospite Slinky il pupazzone a forma di tubo che con i suoi divertenti contorsionismi intratterrà bambine e bambini. Gli appuntamenti di novembre proseguono con il Black Friday che quest’anno si celebrerà il 29, per la tanto attesa occasione di shopping i negozi della galleria rimarranno aperti fino alle ore 22 per permettere ai visitatori di cercare le migliori occasioni di acquisto a prezzi scontati.

Il Forum Palermo

Forum Palermo, il primo grande centro commerciale nato nella Sicilia Occidentale, si sviluppa su una superficie di 48.300 metri quadrati, con un parcheggio esterno di 2.400 posti auto, e con i suoi 130 negozi è diventato punto di riferimento per lo shopping di qualità, grazie alla variegata offerta legata ad insegne nazionali ed internazionali riconoscibili sul mercato mondiale, come l’Ipercoop per quanto riguarda gli alimentari e le insegne specializzate non alimentari: Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Mediaworld, Cisalfa, Piazza Italia, Scarpe&Scarpe, New Yorker, H&M e Conbipel. Sedici le attività di ristorazione con le principali insegne di Rossopomodoro, Old Wild West, McDonald’s e Roadhouse Grill. Tra le attività di intrattenimento un ruolo primario va dato alle 7 sale dell’Uci Cinemas, più volte vincitore del biglietto d’oro. Nel 2018 Forum Palermo ha sfiorato i nove milioni di ingressi.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.

Emanuela Aureli

Nata a Cesi, frazione del comune di Terni, esordisce nel 1992 nella Corrida di Corrado, successivamente a Stasera mi butto… e tre (Rai 2), per poi tornare in tv con I Cervelloni (Rai 1), Aria fresca (Telemontecarlo). Nel 1996 è nel cast di Su le mani (Rai 1), dal 1997 al 1999 è tra gli ospiti fissi a Domenica in (Rai 1), nel 1999 Sanremo estate e Caccia al lupo, debutta in radio con Enrico Vaime nel programma Il programma lo fate voi e al cinema con In principio erano le mutande di Anna Negri. Fino al 2006 è ospite di Buona domenica di Maurizio Costanzo, recita in Carabinieri 4 (Canale 5), torna in radio con Donna Domenica e 6 1 0 con Lillo e Greg. E poi ancora nel 2007 su Rai 1 come ospite fisso in Stasera mi butto e a Domenica in condotta da Lorena Bianchetti.

Nel 2009 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle (Rai 1), esordisce come pittrice con il maestro Elvino Echeoni nella mostra Artisti si nasce? E poi ancora Voglia di aria fresca con Carlo Conti e Crazy Parade (Rai 2). Nel 2010 entra a far parte, come protagonista, di Menopause The Musical, in compagnia di Fioretta Mari, Fiordaliso e Manuela Metri. Nel 2013 La terra dei cuochi con Antonella Clerici. Ha partecipato come coach, insegnante di imitazioni dal 2012 al 2018, al programma Tale e quale show di Carlo Conti (Rai 1), ed è ospite fissa della trasmissione Sabato Italiano (Rai 1).