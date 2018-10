Creatività mediterranea leva per l’innovazione: la community social&creative a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come può la creatività contribuire allo sviluppo sostenibile del Mediterraneo? Se ne discuterà in occasione del seminario internazionale della Community Social&Creative, in programma a Palermo il 19 ottobre presso il Cre.Zi. Plus (via Paolo Gili, 4). La creatività è una caratteristica fondamentale della vita mediterranea e una componente essenziale della sua economia: è per questo che molte iniziative e progetti finanziati dal Programma Interreg MED ne stanno analizzando tutte le declinazioni e le applicazioni. Il seminario internazionale di Palermo riunisce gli undici progetti Interreg MED della Community Social&Creative, con l’obiettivo di condividere idee sul contributo che la creatività può dare allo sviluppo sostenibile del Mediterraneo. L’evento è costituito da due sessioni. La prima, al mattino, è aperta al pubblico e prevede la presentazione della Visione della Community e degli undici progetti che ne fanno parte. Il workshop di co-creazione pomeridiano, invece, è a porte chiuse ed è dedicato esclusivamente ai progetti della community. Sarà questa l’occasione per definire in modo interattivo il comune denominatore di tutti i progetti e capire quale può essere il ruolo della Community Social&Creative nel processo di costruzione di una visione condivisa, in grado di generare una nuova forma di innovazione inclusiva nel Mediterraneo. L’evento si tiene nell’ambito di Vestino 2018, il festival della creatività nel settore tessile e abbigliamento promosso dal progetto MED CreativeWear. Mostre, video, tessuti, laboratori, live show, workshop e seminari sono gli ingredienti di questo evento diffuso che porta la creatività per le strade di Palermo. La Community Social&Creative ha l’obiettivo di mettere in collegamento gli innovatori sociali e i creativi del Mediterraneo per consolidare e condividere nuovi modelli di sviluppo. La Community, guidata dal progetto orizzontale Talia di cui Regione Puglia è capofila, promuove l’attuazione e la trasferibilità dei risultati raggiunti dai diversi progetti, fornendo strumenti comuni che loro di interagire con le comunità locali di innovatori.