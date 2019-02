Una commemorazione nel giorno del ricordo degli esuli istriani, fiumani e dalmati

L’ANVGD Palermo, come ogni anno, commemorerà e rinnoverà la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, nel Giorno del Ricordo, Domenica 10 Febbraio 2019, che si terrà presso Villa Martiri delle Foibe - Via L. Bianchini 42, ore 10:00. La manifestazione comprenderà: Breve Commemorazione; Preghiera; Deposizione floreale in memoria delle vittime, molte delle quali ancora non ritrovate. Alla commemorazione parteciperanno gli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, le Istituzioni e le Forze Armate. La commemorazione è aperta al pubblico.

L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, fondata nel 1947, è la maggiore rappresentante sul territorio nazionale degli italiani fuggiti dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia al termine della seconda guerra mondiale sotto la spinta della pulizia etnica delle milizie jugoslave e lo spettro delle foibe; ne derivò l’Esodo di 350.000 persone di ogni ceto sociale e la morte violenta di migliaia di innocenti nelle foibe. A 71 anni da quegli eventi, prima e seconda generazione degli Esuli istriani, fiumani e dalmati in tutta Italia collaborano e si confrontano per il riaffioramento di quella pagina di storia italiana negata per decenni per motivi di politica internazionale.

L’ANVGD Palermo rappresenta gli Italiani fuggiti dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia al termine della Seconda Guerra Mondiale, in Sicilia. Villa Martiri delle Foibe è uno splendido giardino situato in via Bianchini n°42 - Palermo, che ha al suo interno una Stele che rappresenta il Monte Corno, le rocce del Carso e le Foibe, in memoria delle vittime del genocidio, delle vicende, delle genti e delle terre del confine orientale italiano; ideato ed eretto dal Presidente dell'ANVGD Palermo Gino Zambiasi ed inaugurato nel 2010.

Gino Zambiasi: Presidente ANVGD Palermo, fiumano, figura chiave del comitato di Palermo che ha sempre esposto la nostra storia, tenendo uniti tutti gli esuli in Sicilia in modo attivo sul territorio. E’ riuscito ad ottenere, prima, una targa presso il monumento ai Caduti del ’15-’18 in Via Scarlatti, e poi un vero e propio spazio dedicato al riconoscimento delle vicende degli italiani infoibati e/o vittime di vessazioni ed esuli. Artista a tutto tondo, ha disegnato ed eretto il monumento che rappresenta il Carso con le sue foibe, in Villa Martiri delle Foibe, Via Bianchini 42 - Zen 1.

Giorgia Görner Enrile: Vicepresidente ANVGD Palermo, nipote di Esule Istriana e pronipote del Maresciallo Giovanni Degrassi. Sin da ragazza, oltre la passione per l’arte in tutte le sue forme, si è sempre interessata a diffondere la storia delle vicende del Confine Orientale e degli esuli Istriani Giuliani e Dalmati battendosi contro la strumentalizzazione politica delle vicende citate.



