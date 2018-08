Serata Vasco Rossi, i Colpa d'Alfredo omaggiano il Blasco al Blue Circus

Sabato 18 agosto alle 22 i Colpa d’Alfredo omaggiano il Blasco nel nuovo locale di via Sandro Pertini, il Blue Circus, ripercorrendo i grandi classici della rockstar.

Un nuovo locale in città e una serata a tutto rock, per omaggiare l’imperatore del genere in Italia. L’unico capace di fare opinione e poesia allo stesso tempo. Sarà una totale omaggio al rocker dei rocker il concerto dei Colpa d’Alfredo di sabato 18 agosto al Blue Circus in via Sandro Pertini, spazio all’aperto in città di recente costituzione, dove è possibile fare concerti, con ampio parcheggio interno gratuito.

La serata inizierà alle 20 con l'aperigrill curato dal Dorian, formato da: bruschette, caponata, tabbouleh, pasta con pesto di basilico melanzane fritte e pomodorino, grigliata di carne mista con insalata. Alle 22 toccherà ai Colpa D’Alfredo. La formazione, riproporrà fedelmente i classici della grande rockstar, ripercorrendo le tappe più significative della storia musicale del Komandante Blasco. La band è capitanata da Ivano Ivaskrello.

Seguirà djset con Disma Patorno. Ingresso a pagamento e su prenotazione, telefonando al 3807980615 o al 3939773133. Per chi farà l’apericena l’ingresso è 15 euro. Sette euro con una consumazione per chi vorrà seguire semplicemente il concerto.