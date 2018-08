Terrasini, clown senza frontiere portano sorrisi e speranze in memoria di Peppino

Venerdì 16 agosto alle 18.30 i clown dell'associazione "Clown senza frontiere" si esibiranno a partire dal lungomare di Terrasini, in nome di Peppino Impastato, portando sorrisi e speranza.

Un pomeriggio per ricordare Peppino Impastato e la sua voglia di cambiare il mondo attraverso l'informazione libera e portando gioia tra i bambini, così come faceva per Carnevale quando vestito da clown girava per Cinisi, creando stupore.

In sua memoria nasce l'evento promosso da Casa del Limone Lunare Trappeto, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus e dal Comune di Terrasini. Appuntamento a partire dal Lungomare Peppino Impastato presso la scritta "Love", passando per Piazza Falcone e Borsellino, fino in piazza Duomo.