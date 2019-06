Circus Raizes a Villa Filippina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Circus Raizes Venerdì 14 giugno ore 21:00 Parco Villa Filippina Scrittura e Regia di Alessandro Ienzi Interpreti: Benedetta Aiello, Silvia Casamassima, Marzia Coniglio, Patrick Andrade Mendes con gli allievi della Scuola Danzare diretta da Silvana Truglio. ———- Dopo lo straordinario successo dei suoi ultimi due spettacoli, “La Bambinanza” e “Apocalisse”, la Compagnia “Raizes”, fondata dall’attore, autore e regista Alessandro Ienzi, torna in scena con un nuovo progetto, realizzato grazie alla collaborazione con la “Scuola Danzare”. Lo spettacolo, intitolato Circus Raizes, darà il via alla Stagione 2019 del “Teatro Arena Villa Filippina” debuttando venerdì 14 giugno alle ore 21:00 a Villa Filippina. Circus Raizes, nasce dallo studio di Alessandro Ienzi sul concetto di “illusione” e da una personale elaborazione del noto “mito della Caverna” di Platone, e vede protagonisti i giovani allievi della Scuola “Danzare”, che per l’occasione divideranno il palcoscenico con gli attori professionisti della compagnia: Benedetta Aiello, Silvia Casamassima, Marzia Coniglio e Patrick Andrade Mendes.

"Il circo, un carrozzone che vaga da nord a sud, da est a ovest, attraverso tempo e spazio, rimanendo costante e uguale a sé al cambiare dei luoghi. La casa degli artisti senza casa. La casa degli artisti che fanno dell'illusione la propria arte, capaci di realizzare i sogni impossibili della gente comune. Un acrobata si libra in volo, un domatore sfida belve grandi quattro volte lui e un clown piange il suo fiore appassito o il suo amico che si dissolve in una nube. E se tutto ad un tratto tutto questo finisse? Se per un attimo fossero costretti a fare a meno delle proprie illusioni per entrare nella vita reale? Che ne sarebbe di loro e delle loro casa?" Alessandro Ienzi. ———-

La compagnia Raizes Nasce nel luglio 2017 da un’idea di Alessandro Ienzi che ne è principale autore e regista. Debutta con la “Trilogia dell’infanzia”, andata in scena oltre che a Palermo anche a Roma e a Barcellona in Spagna. Nel gennaio 2018, nasce “Culuri” performance d’ensemble con 12 attori, che ha debuttato allo Spasimo di Palermo in occasione di “Nuovo Cinema Balermus”, la giornata organizzata dal Comune di Palermo per celebrare il noto film di Tornatore. Nell’ottobre del 2018, in seguito ad una breve tournée estiva, la fortunata partecipazione al festival “Indivenire”, allo Spazio Diamante di Roma, con Apocalisse, uno studio sul legame tra i testi biblici della genesi e l’era moderna consegna ad Alessandro Ienzi, una menzione speciale della giuria per l’innovazione alla regia e alla scrittura scenica. Raizes ha tra i suoi intenti, anche quello di scoprire e formare nuovi talenti attraverso la collaborazione con professionisti di provata esperienza, che partecipano e conducono incontri ciclici con i componenti della compagnia.

Tra le collaborazioni stabili si citano quelle con Mamadou Dioume e Maria Shmaevich presto a Palermo. L'Associazione Culturale Danzare Nasce ben dodici anni fa per iniziativa di Silvana Truglio, insegnante dalla carriera ultratrentennale. "Oltre ad insegnare la tecnica, cerco di trasmettere ai miei alunni la passione per la danza. Chi segue una disciplina artistica oltre a raffinare il fisico raffina l'anima". Silvana Truglio. La Scuola sita a Palermo in Via I. Pizzetti 5/11 impartisce corsi di pre-dance, danza classica e danza contemporanea e, per gli adulti, corsi di pilates e yoga.

Per info e prenotazioni: +393272273736 Mail: teatro.raizes@outlook.it Adulti 10 € Ragazzi fino ai 14 anni 7 €

