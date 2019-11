Acrobazie aeree, animali esotici, giochi, musica e show: al Forum il circo Nelly Orfei

E’ la novità assoluta nel panorama circense della Sicilia, uno show di alto livello con artisti internazionali di massima professionalità, quello garantito dal Circo Nelly Orfei della famiglia Martini. Attrazioni da record, che contraddistinguono il grande complesso circense, approdano a Palermo per incantare il caloroso pubblico del capoluogo siciliano.

Il confortevole chapiteau del Circo Nelly Orfei con il suo qualificato staff è pronto a far festa a partire dal 22 novembre sino al 26 gennaio, con numerose sorprese ed eventi collaterali, sito nella piazza del centro commerciale Forum Palermo. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e 21.30; domenica ore 16.30 e 19.30; 25 dicembre, ore 18.00 e 21.00; 26 dicembre, ore 16.30 e 19.30; 1 gennaio, ore 18.00 e 21.00; 6 gennaio ore 17.00 e 19.30. Martedì chiusura, escluso il 31 dicembre. Una festosa parata di artisti apre lo show, sull’incantevole sonorità della cantante Silvia Amighetti, che da il via allo spettacolo, intervallato dalla comicità dei clown Bred e Briciola.

Bellezza e grazia in pista con Dea Alvarez, artista spagnola, con l’esibizione di hula hoop; Balto e Boris, coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam, sono pronti ad acrobazie e percorsi di agility, in cui l’istruttore è in perfetta sinergia con i sui fedelissimi amici. Dal Portogallo arriva Sirle Saba, abilissima antipodista nella giocoleria con i piedi; volteggiano con maestria anche i multicolor pappagalli, protagonisti di simpatiche performance con Miriam Zorzan; acrobazie aeree, con il “Duo Passione”, romantici e spericolati dalla Spagna sono pronti a regalare attimi di fortissime emozioni.

La tecnologia e l’innovazione approdano al circo con un’attrazione che dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer ed ancora il bagliore della strabiliante performance della Donna Laser. Gli straordinari felini, tigri e leoni saranno guidati nelle loro eleganti ed energiche esibizioni, dall’unica addestratrice italiana Tania Niemen. A gremire la pista, il defilè di animali esotici con Aldo Martini, cammelli, zebre, lama, pony, bisonti europei, zebu’, struzzi, il simpatico ippopotamo e la regina della savana la dolcissima giraffa.

Fiato sospeso con l’esibizione con salti mortali al cavo d’acciaio del giovane e promettente funambolo, Alessandro Bellucci ed ancora forte stupore con i verticalisti “Martis Brothers” e il numero “mano a mano" vincitori al festival di Grenoble. Coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori, chiudono lo show con un gran finale musicale dal vivo, con la straordinaria voce di Silvia Amighetti. Una schiera ed un team fortissimo di artisti e tanti animali guidati dai loro addestratori, sono pronti a conquistare gli applausi del caloroso pubblico siciliano. Per ulteriori informazioni ed eventuali promozioni è possibile consultare la pagina Facebook Circo Orfei