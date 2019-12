Dal trapezio alla donna laser: è a Palermo "Happy Circus donna Orfei"

Sarà a Palermo da venerdì 13 dicembre 2019 sino al 2 febbraio 2020 il circo Happy Circus Donna Orfei con due show al giorno. Il circo sarà allestito in viale dell’Olimpo. Il debutto è venerdì 13 dicembre con due spettacoli: ore 17.30 e ore 21. Con un prezzo unico: 6 euro a persona (solo per la prima sera). Le famiglie Medini e Martini con la direzione di Fulvio Medini delizieranno il pubblico palermitano con uno spettacolo coinvolgente, divertente e ricco di suspense. Dalle classiche esibizioni, quali il trapezio, il funambolo al cavo d'acciaio a quelle più moderne, come la ruota della morte e l'unico laser fight in Italia, integrato da una coreografia con costumi a led dagli effetti molto originali e mozzafiato, insomma una novità per il circo italiano firmato Happy Circus Donna Orfei. Tanti gli artisti che scenderanno in pista per entusiasmare il pubblico palermitano.

Dagli artisti agli amici animali: verranno presentati infatti tanti numeri con protagonisti tigri bianche, leoni, animali esotici ed in più una divertente attrazione eseguita da un simpatico elefante. La parte divertente dello spettacolo poi è affidata ai due clown: loro sono i fratelli Gianni e Vladi Rossi, che hanno contribuito a fare la storia del circo italiano. I due fratelli, dopo anni, si sono riuniti per mostrare al pubblico sketch che hanno fatto scuola a gran parte dei clown che si esibiscono in ogni circo italiano. Inoltre è possibile già da ora - oltre che ad assistere agli spettacoli giornalieri - prenotare un entusiasmante Capodanno da trascorre in pista con gli artisti del circo Happy Circus Donna Orfei.

Ecco gli orari e i giorni degli spettacoli: tutti i giorni ore 17:30 e 21, domenica ore 16:30 e 19:30, martedì riposo settimanale. Prezzo adulti: 9 euro, bambini: 7 euro. Mentre il 25 dicembre, 1° e 6 gennaio ore 18 e 21.