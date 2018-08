Cinisi Sol Festival, musica e divertimento in piazza con concerti e dj set di fine estate

Musica da ascoltare, cantare e ballare per due giorni a Cinisi. Ultimi appuntamenti per la rassegna estiva “Cinisi emozioni d’estate”, con la due giorni di “Cinisi Sol festival”.

Un doppio appuntamento, entrambi dalle 21,30, in piazza Vittorio Emanuele Orlando, che vedrà protagonisti numerose band e i dj di Radio Time. Sabato 1 settembre sul palco si alterneranno: i giovani di Pop factory, le canzoni tratte dai catoni animati della Kalimero band e gli Space Cowboy tribute band Jamiroquai. Domenica 2 settembre toccherà rispettivamente a: Shaloma band, i i vincitori di due premi di musicultura Radio sud e IBeatiPaoli. Questi ultimi, in particolare, hanno duettato in passato con Lucio Dalla e Claudio Baglioni. Ingresso libero. L’evento è Prodotto da CASTGattuso in collaborazione del Comune di Cinisi, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo.