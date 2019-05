Omaggio a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con una rassegna cinematografica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Due maschere siciliane": questo il titolo della rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Gruppo Amici del Tempo Libero dedicata ai due comici palermitani che vedrà sei appuntamenti a loro dedicati e riproporre alcuni dei loro film più divertenti.

La rassegna sarà presentata e inaugurata sabato 4 maggio alle 18.30 presso la sede dell’associazione (Via Pecori Giraldi n.30) alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di Mario Greco presidente della II Circoscrizione del Comune e Giuseppe Li Causi storico di Franco e Ciccio. Il duo comico italiano formato dagli attori Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che ha goduto di particolare notorietà negli anni sessanta e settanta in Italia e all’estero; con una produzione di 116 film, molti dei quali come protagonisti assoluti ed altri al fianco di attori come Totò, Domenico Modugno, Buster Keaton e Vincent Price.

Nata da un’idea di Michelangelo Salamone e Giuseppe Li Causi l’iniziativa è stata sposata dal presidente dell’associazione Gaspare Baiamonte, dal Sindaco e da diverse realtà imprenditoriali, che si sono prontamente attivate per l’organizzazione. L’evento in co-partecipazione con il Comune di Palermo e la Commissione Cultura della seconda circoscrizione è organizzato in collaborazione con il Museo delle Maschere dedicato ai due comici siciliani che entro l’anno nascerà a Palazzo Tarallo nel quartiere Ballarò, location assegnata dal Comune a tale iniziativa. La programmazione riservata ai soci dell’associazione e a quanti vorranno diventarlo si svolgerà ogni venerdì alle 21.30 dal 10 maggio al 14 giugno. I titoli in rassegna, includono: Amici più di prima, Due Mafiosi contro Al Capone, Due Mafiosi nel Far West, I due sergenti del generale Custer, I due vigili e Per un pugno nell’occhio.