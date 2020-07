A Cefalù il set del il cortometraggio "Sarah": casting aperti, riprese ad agosto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cefalù si veste di cinema. La cittadina siciliana, già location di celebri film, continua a essere fonte di ispirazione per registi esceneggiatori. Ed è proprio qui che prenderà vita il cortometraggio ‘Sarah’, pensato con lo scopo di promuovere Cefalù e le sue bellezze. Parole d’ordine:innovazione e comunità, senso di appartenenza e voglia di mettersi in gioco. La storia racconta di Sarah, una sedicenne che si trova - suo malgrado - a dovere indagare sulla scomparsa della sorella.

Una famiglia difficile la sua, con un padre noto in paese per gestire il traffico della prostituzione, dipendente da droga e alcol. Il cortometraggio affrontatematiche impegnative come la violenza domestica, il traffico di esseri umani e la criminalità organizzata. A dispetto di ciò, la forza di una ragazza checerca di cambiare il volto del mondo reale oltre che la sua vita. Un coraggio che non sarà più soltanto di Sarah ma di tutti gli abitanti che faranno dellasua causa un nuovo punto di partenza per le loro stesse esistenze.

L’anima del cortometraggio ‘Sarah’ risiede nella penna e neltalento di un giovanissimo autore, Luigi D'Angelo - scrittore e regista classe1999. Tanta energia spinta dal desiderio di creare un prodotto eccellente, dinamico e reale, attraverso il quale poter ammirare i magnifici luoghi di cui Cefalù ne custodisce i tesori. Sono attualmente aperti i casting per completare la troupe e il cast, si ricercano figure di ambo i sessi residenti a Cefalù o nellaprovincia di Palermo.

Le riprese si svolgeranno durante il mese di agosto. È in corso una campagna di crowdfunding su Kickstarter.com, attiva fino al 15 agosto finalizzata a raggiungere un budget minimo di 850 euro, sufficiente a garantire il primo gradino verso una produzione di qualità. Il corto gareggerà nei maggiori film festival nazionali e internazionali; inoltre, a fronte degli importanti temi trattati, verrà presentato comeprogetto-scuola in tutta Italia.

Per chi desiderasse supportare ‘Sarah’ con un contributo libero può farlo tramite Kickstarter.com o contattando danluigi99@gmail.com per diventare sponsor del cortometraggio. Per chi volesse inviare la propria candidatura può farlo mandandoun’e-mail con foto in primo piano, CV artistico ed eventuale showreel a: castingfilmitalia@gmail.com,oggetto: “Casting Sarah + il ruolo per cui ci si propone” entro e non oltre il 5 agosto.

Ecco le figure ricercate. Troupe: direttore della fotografia / fonico-microfonista /direttore della produzione / segretario d’edizione / reparto trucco / fotografo/ aiuto regista. Cast: ragazza età scenica 16-18 anni / ragazza età scenica20 anni / ragazza età scenica 20-30 anni / uomo età scenica 50-60 anni / uomo età scenica 60-70 anni / comparse