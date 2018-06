Cinema e sdraio, Sanlorenzo Mercato si trasforma in una arena a cielo aperto

Cinema e sdraio. A Sanlorenzo Mercato torna l'appuntamento con il cinema l'1 e il 2 luglio. Sanlorenzo Mercato si trasforma in un'arena all'aperto. Ogni domenica via alla radio in diretta dal giardino.

La radio al Mercato

Domenica 1 luglio alle ore 21 ingresso gratuito. Ogni domenica a Sanlorenzo arriva “La Radio al Mercato”, in collaborazione con Radio Action 101 e Teaser Merdia Group: un vero e proprio salotto in diretta radiofonica, in cui passano musicisti, attori, artisti di ogni genere, ognuno con un proprio pezzo di storia da donare al palco del Mercato, tra performance inedite, showcase, interviste esclusive e tanta improvvisazione live in rapporto diretto con il pubblico. Ai microfoni della radio, sul palco del Mercato, si alternano i dj e gli speaker più celebri della programmazione radiofonica di Action 101 e Teaser Media Group: da Eliana Chiavetta a Vincenzo Canzone, passando da Beppe Palmigiano, Maria Cubito, Fabio Pellerito, Cinzia Gizzi e Chiara Dalìa. Ad ogni appuntamento la musica della radio fa da contorno a un tema particolare da affrontare con tutti gli ospiti e con il pubblico del Mercato: nella prima puntata di domenica 1 luglio, Eliana Chiavetta parla del rapporto tra cibo e amore in compagnia dello scrittore Marco Pomar, la psicoterapeuta Dott.ssa Tiziana Tobia e i cantanti Elisa Smeriglio e Vincenzo Biondo. Ad esibirsi nel corso della serata Emanuele D’Agostino e Antonella Gelardi che saranno fra i protagonisti di Vokalist, il primo Pop Star Show che sarà messo in scena a Palermo il 7 luglio. Entrambi saranno accompagnati al piano da Vincenzo Biondo. La Radio al mercato continua per tutte le domeniche di luglio, il 5 e il 26 agosto e il 2 settembre.

Arena Sanlorenzo

Lunedì 2 luglio alle ore 21 ingresso gratuito. Torna il grande cinema al Mercato, torna Arena Sanlorenzo: il cinema d’estate che il lunedì anima il giardino di Sanlorenzo Mercato con un maxischermo e le immancabili sdraio di tela, per godersi gratuitamente un film sotto il cielo stellato, tra le erbe aromatiche e le prelibatezze delle botteghe, come la frutta fresca o il tipico “scaccio” siciliano. Una vera e propria arena estiva come quelle di una volta, dove si avvicendano alcuni dei film più belli e amati dal pubblico secondo speciali cicli tematici. La prima tornata si chiama “Ridere di Sud” e raccoglie quattro esempi di comicità tutta meridionale con i campioni assoluti della commedia: si comincia il 2 luglio con “L’ora legale”, l’ultimo film di Ficarra e Picone uscito nel 2017 e vincitore di due Nastri d’Argento di cui uno come miglior commedia, oltre a un Cineciak d’Oro e un Super Ciak d’Oro: un racconto surreale che intreccia politica e satira sociale tra battute esilaranti e situazioni inaspettate. Lunedì 9 luglio è invece il turno del comico più amato d’Italia, Checco Zalone, nel suo ultimo film “Quo Vado”, che ha stracciato tutti i record di gradimento. Lunedì 23 luglio tornano Ficarra e Picone con “Il 7 e l’8”, il loro film che più di ogni altro mostra Palermo e le sue strade, come teatro di mille equivoci e colpi di scena. Il primo ciclo di proiezioni si conclude poi il 30 luglio con “Benvenuti al Sud”, il film-evento con Claudio Bisio e Alessandro Siani che si piazza tra i film più visti di tutti i tempi in Italia.