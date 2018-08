Musica live e grandi cult anni '80, agosto sotto le stelle all'Arena San Lorenzo

Cinema all’aperto sotto le stelle, musica live con The Trailers e le grandi colonne sonore, il jazz delle Frequenze Retrò e un’intera serata dedicata agli Stones con gli Sticky Fingers: ad agosto Sanlorenzo Mercato propone una carrellata di eventi nel segno del relax e del divertimento.

Dopo le risate a cielo aperto del ciclo "Ridere di Sud", ad agosto si fa spazio ai favolosi anni Ottanta, con quattro imperdibili appuntamenti con i grandi cult del decennio più amato del secolo scorso. Nel favoloso maxischermo dell'arena estiva del lunedì sera, sotto la volta stellata del Mercato, in proiezione sul maxischermo i grandi cult degli anni '80, da godersi gratuitamente sulle sdraio di tela del Mercato, tra le erbe aromatiche e le varie bontà delle botteghe, come la frutta fresca o il tipico “scaccio” siciliano.

Il nuovo ciclo tematico si apre lunedì 6 agosto con "Ritorno al futuro", film cult del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, vera icona del cinema degli anni Ottanta. Da subito un successo di pubblico e critica, il film è stato nominato a ben 4 premi Oscar (vincendo quello per il miglior montaggio sonoro) e divenendo cult in pochissimo tempo. L’arena prosegue il 13 agosto con "E.T.", film di Steven Spielberg tra i più amati dal pubblico che in breve tempo è entrato nell’immaginario di tutti. E.T., ovvero l’extraterrestre dal corpo tozzo e dai grandi occhi che, smarritosi sulla Terra, vuole telefonare a casa e fa amicizia con il piccolo Elliot, che lo aiuterà a ritrovare i suoi genitori. Una pellicola in cui il regista mette in evidenza sia la crescita dei suoi protagonisti che l’amore incondizionato.

Lunedì 20 agosto è la volta di "Chi ha incastrato Roger rabbit?", film vincitore di tre premi Oscar (montaggio, montaggio sonoro ed effetti speciali) che unisce attori in carne ed ossa e personaggi dei cartoni animati (Disney, Warner Bros., Metro-Goldwin-Mayer, Paramount Pictures, Universal Studios, Terrytoon) per un’avventura avvincente che tiene con il fiato sospeso e gli occhi puntati sullo schermo. Il ciclo anni ‘80 si chiude lunedì 27 agosto con "Indiana Jones e il tempio maledetto", seconda avventura della saga, che vede l'archeologo Indiana Jones alle prese con la setta dei sanguinari Thugs di salgariana memoria. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio oscar per i migliori effetti speciali.

Martedì 7 agosto, ore 21.30 – THE TRAILERS - Palco del Giardino - (ingresso gratuito) – Un'intera serata dedicata alle colonne sonore che ci hanno fatto ballare e divertire, per un viaggio musicale attraverso la storia del grande cinema: si apre alle 21.30 il concerto dei The Trailers, band palermitana che da anni celebra la settima arte con live emozionanti e travolgenti. Da Rocky con "Eye of the tiger a Footloose passando per Grease e The Blues Brothers, Giorgio Spedito (voce e chitarra), Fabrizio Mangano (chitarre), Claudio Mangione (basso e backing vocals), Enrico Bertorotta (batteria e sequencer) riproporranno dal vivo le più belle colonne sonore della storia del cinema. Un viaggio nel cinema, ma anche attraverso generi musicali che va dal rock al blues e al pop. The Trailers avviano il loro progetto musicale nel 2015. Sin da subito propongono live basati sulle più belle colonne sonore della storia del cinema.

Mercoledì 8 agosto – sabato 11 agosto, ore 20.00 – IN VINILE È MEGLIO: DJ MAX – Palco del Giardino - (ingresso gratuito) – Per il ciclo “In vinile è meglio” sale sul palco del Mercato dj Max, attento selezionatore di dischi che abbraccia tutte le sfumature della musica a 360°. Uno tra gli appuntamenti serali più apprezzati dal pubblico di Sanlorenzo che può godersi l'aperitivo tra i cocktail del Chiosco e le golosità delle botteghe, con le selezioni musicali in chiave vintage e lounge del dj resident Max. Capace di personalizzare le sue performance con un groove molto funky, nei suoi dj set spazia in modo eclettico tra jazz, lounge, funk, revival, fusion, tutto rigorosamente in vinile. Oltre che per la tecnica e per il mixaggio, riesce ad accattivare il pubblico con la sua creatività.

Giovedì 9 agosto, ore 21.30 – SERATA ROLLING STONES CON GLI STICKY FINGERS – Palco del Giardino - (ingresso gratuito) – Si apre alle 21.30 la serata Rolling Stones con gli Sticky Fingers, per una proposta musicale variegata che dal rock passa al soul, al blues e rock blues, incontrando così il gusto di un pubblico ampio e trasversale. Maurizio Giordano (voce), Davide Molino (chitarra, voce), Simone Campione (chitarra, voce), Marcello Castellucci (basso) e Fabio Finocchio (batteria) porteranno sul palco tutta la carica e l'energia degli Stones.

Gli Sticky Fingers si accostano alla storica band britannica mutuandone lo stile e la verve musicale in un vero e proprio atto d'amore lontano da qualsiasi imitazione di sorta. Una simbiosi completa, che non si limita all'aspetto musicale: nessuno meglio dei Rolling Stones ha incarnato il modus vivendi, la frenesia e gli eccessi del rock. In scaletta i più grandi successi degli Stones - da "Satisfaction" a "Brown sugar" passando per "Honky Tonk Women" - per un viaggio musicale attraverso cinquant'anni di rock'n'roll, ruvido e stradaiolo, tra trionfi, tragedie e resurrezioni. Nel pieno del concerto ci sarà spazio anche per un momento più intimista, con l’esecuzione di alcuni celebri brani in inedite versioni acustiche.

Domenica 12 agosto, ore 21.30 – FREQUENZE RETRÒ – Palco del Giardino - (ingresso gratuito) – A partire dalle 21.30 la scena del Mercato si apre sul quartetto acustico Frequenze Retrò. Un viaggio attraverso la musica jazz del '900 con alcuni dei più celebri brani del secolo scorso. Frequenze Retrò è un quartetto a corde che nasce nel 2007 a Palermo. La band è composta da Valeria Graziani (voce), Maurizio Crivello (chitarra manouche), Salvo Agate (chitarra manouche), Luca De Lorenzo (contrabbasso). Lo stile del quartetto affonda le radici nel jazz manouche, ma è caratterizzato da una ricerca sonora costante; l’idea iniziale era quella di celebrare alcuni fra i più celebri songwriters del secolo scorso attraverso brani scritti dagli inizi del '900 fino alla fine degli anni ’50, scelti dal repertorio italiano, americano e francese. Col tempo la band ha dato spazio anche a brani scritti oltre gli anni ’50 fino ad arrivare alla scrittura di brani inediti.

Il 2015 è l'anno in cui sottopongono per la prima volta i propri inediti all'attenzione di esperti di settore. Sono finalisti regionali di Arezzo Wave, arrivano fra i 30 semifinalisti nazionali del Premio De Andrè e secondi classificati al Biella Festival per una giuria di 30 tecnici capeggiata da Enrico Ruggeri. Nel 2016 si dedicano alla realizzazione del loro primo disco di inediti dal titolo “Nel Cilindro di un Mago”, che presentano a gennaio 2017 all’Auditorium Rai di Palermo registrando il tutto esaurito. Del primo singolo “L’uomo dei sogni” estratto dal disco, è stato realizzato un videoclip per la regia di Ruben Monterosso e Federico Savonitto. A marzo di ques’anno Valeria Graziani con Maurizio Crivello sono stati invitati a partecipare alla seconda edizione di "Un brano a Testa", un concerto per ricordare Gianmaria Testa, tenutosi all’Auditorium rai di Palermo con la direzione artistica di Sara Romano e Marco Corrao e condotto da Mario Azzolini.