Cinema per le periferie urbane, all'Albergheria e a Bonagia i film dedicati ai bambini

Dal 3 al 7 dicembre a Palermo, nei quartieri dell’Albergheria e Bonagia, cinque giorni di cinema dedicati ai più piccoli. In programma, proiezioni quotidiane di classici per l’infanzia e un concorso a premi per cortometraggi d’animazione realizzati da registi italiani under 35; ma anche laboratori sui mestieri del cinema, volti alla realizzazione di un cortometraggio sul tema delle “Periferie Urbane”. La Siae, con il programma “S’illumina - copia privata per i giovani, per la cultura” (Ed. 2017), Bando 1 - Periferie Urbane, sostiene il progetto che l’associazione Arknoah propone alla città in collaborazione con SudTitles, con l’Associazione Forma Palermo 2010 e con la Ficc - Federazione Italiana dei Circoli del Cinema.

“Abbiamo lavorato a una proposta che unisse gli aspetti “educational” ed ”entertainment”, con proiezioni sempre associate a momenti di laboratorio” - dichiara Francesco Torre, dell’Associazione Arknoah di Messina, capofila del progetto - “I bambini saranno sempre coinvolti in prima persona e non saranno mai spettatori passivi. L’obiettivo è di contribuire alla loro crescita individuale e collettiva attraverso l'arte (in questo caso il cinema) stimolando la loro formazione critica e promuovendo percorsi di libera creatività". Il workshop, così come le proiezioni mattutine e pomeridiane, prevedono il coinvolgimento dei bambini delle scuole dell’Albergheria e di Bonagia mentre le proiezioni serali si svolgeranno, sempre a Bonagia, al Cine Teatro Colosseum, unico punto di riferimento per attività cinematografiche e teatrali nel quartiere.

Tra le tante iniziative, sempre al Cine Teatro Colosseum, il programma prevede anche una serata dedicata alla casa di produzione palermitana Grafimated, con una retrospettiva dei più bei film d’animazione realizzati. E due sessioni di cortometraggi, con proiezione anche di numerosi titoli fuori concorso provenienti da tutto il mondo: martedì 4 e giovedì 6 alle 20,30. L’ingresso a tutte le proiezioni è gratuito. Venerdì 7 dicembre alle ore 9.30, premiazione del cortometraggio prescelto dalla Giuria di qualità, presieduta dal regista Sebastiano Riso - che sarà presente per tutta la durata della manifestazione - e da altri artisti under 35: Tea Falco (attrice); Fabio Schifilliti (regista); Davide Deidda e Marzia Migliori (Scuola del Fumetto di Palermo). Durante la cerimonia, saranno anche consegnati il Premio FICC per la miglior regia e il Premio del Pubblico per il corto più votato dalla giuria popolare.

Il programma

Lunedì 3 dicembre

Ogni mattina e ogni pomeriggio, per tutta la durata della manifestazione, in collaborazione con gli istituti scolastici dei quartieri Bonagia e Albergheria saranno proiettati i cortometraggi in concorso e si svolgerà il workshop “I Mestieri del Cinema”, volto alla realizzazione di un cortometraggio sul tema delle periferie urbane.

Martedì 4 dicembre

Ore 16.00 Centro Santa Chiara: Cineclub: Proiezione con merenda e laboratorio di illustrazione. “La Canzone del Mare”, di Tomm Moore (Song of the sea, Irlanda 2014)

Ore 20.30 Cine Teatro Colosseum: Concorso Cortometraggi: Proiezione corti in concorso e fuori concorso (1° turno).

Mercoledì 5 dicembre

Ore 16.00 Centro Santa Chiara. Cineclub: Proiezione con merenda e laboratorio di illustrazione. “La mia vita da Zucchina”, di Claude Barras (Ma vie de courgette, Svizzera 2016).

Ore 20.30 Cine Teatro Colosseum. Serata evento: “Grafimated - animazione made in Sicily”. Retrospettiva dedicata alla casa di produzione palermitana alla presenza degli autori.

Giovedì 6 dicembre

Ore 16.00 Centro Santa Chiara. Cineclub: Proiezione con merenda e laboratorio di illustrazione. “Tim Burton's The Nightmare before Christmas” di Tim Burton e Henry Selick (Tim Burton's The Nightmare before Christmas, Usa 1993)

Ore 20.30 Cine Teatro Colosseum. Concorso Cortometraggi: Proiezione corti in concorso e fuori concorso (2° turno).

Venerdì 7 dicembre