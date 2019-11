Cineclub d'autore, la proiezione di "Bessie" al Daedalum in Sant'Aniano

Sabato 23 novembre alle ore 18 Cineclub d'autore "Bessie". Regia di Dee Rees. Un film con Michael Kenneth Williams, Tika Sumpter, Bryan Greenberg, Queen Latifah, Mo'Nique. Cast completo Genere Biografico - USA, 2015.

Bessie Smith ha un'infanzia difficile che non le impedisce però di comprendere di essere in possesso di doti canore straordinarie. Entrata nel gruppo di Ma' Rainey ben presto riesce a metterla in ombra e deve mettersi in proprio. Avrà così inizio una carriera che la vedrà divenire in breve tempo la regina del blues. Dietro le quinte degli spettacoli però la sua vita continuerà a non essere fatta solo di successi e di ricchezza, in particolare per quanto riguarda il tormentato rapporto con il suo compagno Jack Gee. Ingresso 3 euro.