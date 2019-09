Da "La signora delle camelie" a "La douleur": al Papireto ecco il cineclub d'autore

Cineclub D'autore ."Rassegna Cinematografica "Il Cinema e' Arte". Appuntamento sabato 14 settembre con "La signora delle camelie" alle ore 18.

Italia, 1971 Genere: Drammatico durata 106' film per la tv

Regia di Vittorio Cottafavi Soggetto Alexandre Dumas figlio

Sceneggiatura Maria Bellonci

Fotografia Vincenzo Seratrice

Musiche Rino De Filippi

Scenografia Giorgio Aragno

Costumi Pier Luigi Pizzi

Casa di produzione RAI Radiotelevisione Italiana

Con Rossella Falk, Massimo Foschi, Gastone Piperno, Arturo Dominici, Gabriella Gabrielli, Luciano Zuccolini, Gianna Giachetti..

Trama

Il racconto della difficile e infelice storia d'amore tra Margherita, la più bella cortigiana di Parigi, e Armando Duval. Contrastata in nome delle buone regole piccolo-borghesi, la loro relazione si avvia verso un tragico epilogo, nonostante Margherita mostri redenzione e grande nobiltà d'animo. Ingresso 3 euro.



Alle ore 20.30 invece sarà proiettato "La douleur". Regia di Emmanuel Finkiel. Un film con Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Shulamit Adar, Grégoire Leprince-Ringuet. Cast completo Titolo originale: La douleur. Genere Drammatico - Francia, Belgio, Svizzera, 2017, durata 127 minuti. Il dolore (La douleur) é un romanzo autobiografico di Marguerite Duras, proveniente da un diario rimasto nascosto e dimenticato per anni, secondo l'autrice. Pubblicato in Francia nel 1985.

Giugno 1944, la Francia è sotto l'occupazione tedesca. Lo scrittore Robert Antelme, maggior rappresentante della Resistenza, è arrestato e deportato. La sua giovane sposa Marguerite Duras è trafitta dall'angoscia di non avere sue notizie e dal senso di colpa per la relazione segreta con il suo amico Dyonis. Pronta a tutto per ritrovare suo marito, si lascia coinvolgere poi in una relazione ambigua con un agente francese della Gestapo, Rabier, l'unico a poterla aiutare. La fine della guerra e il ritorno dai campi di concentramento annunciano a Marguerite l'inizio di un'attesa insostenibile, un'agonia lenta e silenziosa nel mezzo del caos della liberazione di Parigi. Ingresso 3 euro.