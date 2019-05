Domenica a spasso nel nome dei diritti, la passeggiata in bici per Amnesty International

Cicloamnesty, al via la decima edizione. Appuntamento domenica 26 maggio con la passeggiata ciclistica in città. Raduno alle ore 9.30, al Parco Uditore di piazza Einstein a Palermo. Partenza ore 10.30 dal parco Uditore e arrivo sempre al parco Uditore.

La passeggiata in bici è a sostegno delle Campagne in tutela dei Diritti Umani di Amnesty International Il Comitato Organizzatore composto da: Gruppo Italia 243 di Amnesty International Sezione Italiana Onlus, Parco Uditore Cooperativa Sociale e MotoClub Del Sol FMI.

Una passeggiata ciclistica non competitiva, gratuita, aperta a tutti, dedicata ad Amnesty International. Tutti insieme l'ultima domenica di maggio in bici, in giallo e con le bandiere di Amnesty International. Un appuntamento importante per la città di Palermo giunto alla decima edizione grazie alla importante collaborazione e partecipazione di tutti i sostenitori che affiancano, come per le precedenti edizioni, in tutte le fasi della organizzazione e realizzazione evento.