Christmas party for children al Cantavespri

Torna come ogni anno, il "Christmas Party for Children”. Un evento benefico in favore del progetto “Smile 4 Children” che vede tanti giovani palermitani impegnati nel provare a donare un sorriso ai bimbi meno fortunati della città. Tanti gli eventi organizzati nel corso degli ultimi due anni, tanti i regali donati grazie alle somme ricavate: alcuni tv, precedentemente rubati, al reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Policlinico, pc al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Civico, doni per i bambini di diverse case-famiglia.

L’evento di quest’anno avrà luogo giovedì 20 Dicembre, dalle 19.30 in poi al Cantavespri, in vicolo Valguarnera, 8. Apericena, musica dal vivo con tributo agli Oasis e party con dj set, questo il programma della serata. Un evento benefico, ma anche ludico. Sano divertimento, sensibilizzazione e beneficenza, il modo migliore per passare una bella serata pre-natalizia in compagnia, facendo del bene. Quest’anno il ricavato verrà utilizzato per portare un Babbo Natale carico di doni, dolciumi e sorrisi per i bambini meno fortunati dello storico quartiere Albergheria di Palermo.

Per maggiori informazioni visitate l’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2201179336807614/?ti=icl