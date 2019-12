Christmas Fantasy al Cineteatro Lux 

Sabato 21 dicembre alle 16.15 torna al Cineteatro Lux, la Compagnia Meraviglioso con lo spettacolo teatrale natalizio per bambini dal titolo "Christmas Fantasy" per festeggiare insieme il Natale. Il Natale è la festa della famiglia, tutti insieme dobbiamo festeggiare una delle ricorrenze più importanti del nostro calendario. Ma cosa accade se rubano la Stella Cometa? Come possiamo festeggiare il Natale senza che si sappia dove ci guiderà la Stella? In un' atmosfera intrigata e divertente, l'importanza della famiglia, il senso del natale e la fantasia sono gli ingredienti di una storia che farà viaggiare i nostri piccoli spettatori all'interno di questo bellissimo periodo dell'anno. Testi e regia di Orazio Bottiglieri