Chiusa Sclafani, il paese della "cirasa": a Sanlorenzo Mercato al via la festa della ciliegia

Fresche, rosse, dolci: il 23 e 24 giugno le ciliegie di Chiusa Sclafani saranno le assolute protagoniste del weekend di Sanlorenzo Mercato. Tra frutta fresca, confetture, torte, gelati e biscotti, i prelibati frutti rossi si potranno gustare in molteplici varianti, in un confronto aperto e diretto con il produttore del territorio, per scoprirne segreti e peculiarità.

Per un intero weekend il frutto principe della stagione, la ciliegia, diviene l’assoluto protagonista di Sanlorenzo Mercato. Due giornate di festa durante le quali i prelibati frutti rossi di Chiusa Sclafani si potranno degustare e acquistare in un confronto diretto con il produttore che ne racconterà segreti e peculiarità. Direttamente dal “paese delle ciliegie”, Chiusa Sclafani, territorio da sempre vocato alla coltivazione della ciliegia per il suo particolare microclima, il frutto rosso sarà disponibile solo per la due giorni ad un prezzo speciale, in vaschette da un chilo e in ciotole da degustazione.

Per i più golosi arrivano le specialità dolciarie del Forno, con crostate e biscotti alla ciliegia, ma anche uno speciale cocktail, il “Ciliegino”, realizzato per l’occasione dalla Vineria con cherry brandy e prosecco. Tra le prelibatezze, non possono mancare le confetture: per l'intero weekend si potranno degustare le confetture di Tudia di Petralia Sottana e di Zikilia di Palermo, aziende di eccellenza del territorio i cui prodotti, rigorosamente made in Sicily, sono realizzati seguendo gli antichi metodi e le ricette di una volta.

Il territorio chiusese, grazie ad un suo particolare microclima, costituisce uno degli areali preferiti da questa coltura. Con una produzione che si attesta suoi 3800 q.li circa, la ciliegia costituisce, per la comunità chiusese, un prodotto di pregio, grazie anche alle sue caratteristiche peculiari ad alta individuazione. Tre le cultivar locali: la moscatella, la cappuccia e la caddusa. La Ciliegia di Chiusa Sclafani viene prodotta nell'omonimo comune in provincia di Palermo da un ecotipo locale denominato varietà "Cappuccia", che conferiscono al paese di Chiusa Sclafani l'appellativo di "paese delle ciliegie".