Da Valeria Marini a Cecilia Capriotti, vip a Mondello per il "Chi Summer Tour"

Chi Summer Tour a Mondello: da Valeria Marini a Cecilia Capriotti, da Giuseppe Sottile a Giovanni Ciacci, ma anche Francesca Valtorta, Romina Mondello, Iago Garcia e Antonio Spagnolo, sono alcuni vip che prenderanno parte al talk di Alfonso Signorini.

Chi Summer Tour, l’appuntamento ideato da Chi, il settimanale people più letto in Italia diretto da Alfonso Signorini, ritorna anche quest’estate in 4 località mondane e chic. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, si presenta in una veste nuova per intrattenere i tanti ospiti e il pubblico. Si inizia sabato 30 giugno dalla spiaggia di Mondello a Palermo, per proseguire l’8 luglio a Cortina d’Ampezzo, il 15 luglio a Forte del Marmi, per finire il 21 luglio a Rimini. Quest’anno il Chi Summer Tour girerà l’Italia con un truck personalizzato pronto a trasformarsi nel palco da cui il direttore Signorini e i suoi ospiti animeranno le piazze delle località coinvolte. Le quattro tappe di quest’anno rappresentano un’occasione per vivere da vicino l’esclusivo mondo del magazine del Gruppo Mondadori, incontrare il direttore e le celebrities che parteciperanno all’evento.

Attesissimo il talk del direttore Alfonso Signorini, sul lungomare di Mondello alle ore 19, con gli ospiti più in vista del mondo dello spettacolo che si racconteranno ai partecipanti e riveleranno, dal vivo, curiosità, gossip, le novità e i trend dell’estate 2018. Da Valeria Marini a Cecilia Capriotti da Giuseppe Sottile, a Giovanni Ciacci, ma anche Francesca Valtorta, Romina Mondello, Iago Garcia e Antonio Spagnolo. Contemporaneamente il truck di Chi ospiterà anche momenti dedicati al beauty e uno show-cooking realizzato da Alice Balossi, pasticciera, blogger e presentatrice tv. Tutti gli aggiornamenti di Chi Summer Tour saranno disponibili sui profili social del magazine: Instagram chimagazineit e Facebook www.facebook.com/chimagazine e seguendo l’hashtag #chisummertour.