La Sicilia che abbraccia il Giappone, ecco la cerimonia del tè e del kimono

L'incontro organizzato dall’Associazione Culturale Sicilia Giappone ricrea un angolo di Oriente nel cuore della Sicilia, riscoprendo due dei rituali più affascinanti del Giappone. La cerimonia del tè Cha no yu, conosciuta anche come Chado, alla lettera la via del tè, è una delle tradizionali arti giapponesi: un rito sociale e spirituale antichissimo praticato ancora oggi, che va molto al di là del semplice consumo di una tazza di tè, poiché esso segue un codice di comportamento ben preciso, dalla programmazione dell’evento ai gesti da fare prima di bere la bevanda. Il kimono – letteralmente, cosa da indossare – vestito nazionale giapponese finemente tessuto in seta, rappresenta uno dei maggiori simboli della cultura tradizionale giapponese. L’arte della vestizione del kimono cela dietro sé un complesso rituale tramandato fedelmente nel corso degli anni. I maestri Kimiko Tanaka, Atsuko Ono, Tomoko Fukazawa, Kazuteru Tanaka e Ikuka Aoki ci accompagneranno nel viaggio alla scoperta di queste antiche arti giapponesi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.