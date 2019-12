Il centro commerciale Forum "invaso" dalle figurine Calciatori Panini Natale 2019

Sabato 21 e domenica 22 dicembre (dalle 10.30 alle 18.30) torna a Forum Palermo l’annuale appuntamento con le storiche figurine Panini. Gli appassionati di calcio e i cultori di collezionismo avranno anche in questa occasione la possibilità di scoprire tutte le novità della nuova collezione Calciatori Panini Natale 2019.

A dare il benvenuto ai visitatori delle hostess che sosteranno lungo i corridoi del centro commerciale per distribuire gratuitamente a chi lo richiede lo starter kit ufficiale composto da: un Album Calciatori Panini 2019 – 2020, un sacchetto Panini, una bustina di figurine Calciatori Panini 2019 - 2020 e un esclusivo gadget (un segnalibro).

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la linea 1 del tram che parte dalla stazione centrale e raggiunge Roccella, la fermata del tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.