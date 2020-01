Centri fitness d'eccellenza Pirri, come rimettersi in forma dopo le feste

Tre anni fa Alessandro Pirri ha dato concretezza a un suo grande sogno: quello di dar vita a una struttura specializzata per l'allenamento di persone con diversi obiettivi, tutte accomunate dalla voglia di trovare un benessere autentico è una forma fisica eccellente. I Centri Fitness D'Eccellenza di Pirri di Palermo nascono proprio in virtù di questo suo desiderio. Il primo passo è stato quello di inaugurare la filiale di via Principe di Palagonia, in grado di accontentare le persone più diverse tra la possibilità di accrescere la massa muscolare oppure di dimagrire. La struttura ha da subito ottenuto un forte successo, dando l'impulso per l'apertura di una seconda sede. All'inizio del 2016, infatti, i Centri Fitness D'Eccellenza di Pirri di Palermo sono diventati due. La struttura di via Ammiraglio Thaon Revel consente al titolare di diversificare ulteriormente la proposta e di diventare sempre più un punto di riferimento per i clienti presenti sul territorio. La professionalità dello staff ha fatto in modo che i centri ai Alessandro Pirri divenissero una realtà leader nel loro settore, un riferimento professionale e concreto per chi ama tenersi in forma o desidera potenziare la propria massa muscolare utilizzando strumenti di nuova generazione.

Allenamenti mirati con la guida di professionisti

La consulenza tecnica è soltanto una delle attività svolte dal personale preparato ed esperto presente nelle strutture gestite da Alessandro Pirri. Sono infatti numerosi i corsi in palestra a Palermo. L'iscritto può contare sulla presenza costante di uno staff qualificato, in grado di fornire suggerimenti mirati, di preparare schede specifiche per il proprio allenamento, di illustrare il funzionamento e il corretto utilizzo dei diversi macchinari. I corsi garantiscono un allenamento efficace e un fitness dalle caratteristiche innovative. Entrambi i Centri Fitness D'Eccellenza Pirri propongono attività specifiche per il benessere, il dimagrimento, tonificazione e potenziamento muscolare dei loro iscritti. Si va dalla ginnastica a corpo libero alle arti marziali, facendo leva sulle potenzialità di discipline orientali che consentono di sviluppare il fisico ma anche la mente. Le arti da combattimento non si limitano a insegnare le principali tecniche di autodifesa, ma consentono a chi frequenta questi corsi di potenziare la muscolatura e di sviluppare abilità del tutto inedite.

Istruzioni per il riscatto dell'offerta

Presentare il voucher (in formato digitale o cartaceo) presso la struttura

Condizioni dell'offerta

Abbonamenti Open per i centri Pirri, validi per:

Tonificazione met. Bodyfit

Pilates

Funcional boxe

Pound rockout - workout

Difesa personale

Stretching

Zumba

Zumba sentao

Funzionale

Accesso no limits alla Sala Pesi

Validità

Il coupon avrà una validità di 6 mesi dall’acquisto. L’abbonamento fornisce il diritto di allenarsi per 12 o 6 mesi nelle sedi Pirri:

Blu Gym Palermo

Divina Blu Gym Palermo

Centro fitness Palermo

L’abbonamento sarà valido per tutti i 3 centri.