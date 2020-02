Cinisi, la Pasticceria Palazzolo festeggia il centenario: al via una serie di convegni

Il 2020 è un anno speciale per la Pasticceria Palazzolo di Cinisi che festaggia il centenario. Per l'occasione partiranno venerdì una serie di eventi. Si comincia il 21 febbraio, alle 21, con il convegno dal titolo “Golosi Racconti” durante il quale il professore Gaetano Basile converserà con Santi Palazzolo su ricette antiche, storie e leggende legate ai dolci della tradizione siciliana. I due da anni partecipano insieme alla rubrica “Dolci di Sicilia” del programma televisivo Geo di Rai3, nella quale si divertono a raccontare e a preparare dolci più o meno noti della tradizione dell'Isola.

A questo convegno ne seguiranno altri tre, con ospiti di grande spessore: a marzo sarà presente il procuratore Leonardo Agueci, ad aprile il professore Francesco Sottile, docente Unipa e membro Slow Food, e a maggio Pietro Palazzolo, cultore della storia di Cinisi.

“In occasione del nostro centenario – afferma Santi Palazzolo – crediamo sia bello e importante non raccontare solo la nostra storia: vogliamo scoprire di più il valore culturale e storico dei dolci che produciamo, vogliamo approfondire l’importanza e le difficoltà del fare impresa in Sicilia, vogliamo conoscere meglio l’eccezionale varietà di materie prime eccezionali e infine vogliamo ricordare la storia del nostro paese e i cambiamenti che in cento anni si sono attraversati. Le aziende non sono isole: dialogano col territorio che le circonda e in esso sono profondamente radicate”.

Gallery