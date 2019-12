Gran Galà di Capodanno al San Paolo Palace Hotel 

Una serata all’insegna del divertimento e della buona musica è solo parte del programma del Gran Galà di San Silvestro organizzato dall’Hotel San Paolo Palace. Si alterneranno il cabarettista Giovani Cangialosi, l’illusionista e showman Christian Carapezza, il trasformista Manfredi Di Liberto, le danze del mondo di Maria Compagno e la bellissima voce di Maria Corso che delizierà gli ospiti fino allo scoccare della mezzanotte.

Per questa eccezionale occasione, lo chef Giovanni Capizzi e la sua brigata presenteranno un ricco menu (nella foto in basso) che sposa innovazione e tradizione volto a soddisfare anche i palati più esigenti e raffinati. Dopo la mezzanotte Dj set e buona musica. Direzione artistica curata da Christian Carapezza. Il costo del cenone è di 100 euro a persona e 35 euro per i bambini.

Gallery