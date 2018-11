Cena in casa Ubu, cibo e buon vino all'interno di un teatro: appuntamento al Patafisico

Una vera e propria cena luculliana e surreale dentro un set teatrale, dove a servire i commensali ci saranno strampalati camerieri, con incursioni di ospiti speciali, un maggiordomo d'eccezione e la tanto temuta famiglia Ubu ad accogliere nel migliore dei modi (forse) i propri ospiti. Al Piccolo Teatro Patafisico di via Gaetano La Loggia 5, tornano le "Cene in casa Ubu", questa volta è il terzo capito della saga: venerdì 9, sabato 10, domenica 11, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 novembre 2018, alle ore 20.30 si mangia in allegria e a cuor leggero ma è sempre meglio guardarsi alle spalle.

Prendendo a piene mani dalla realtà contemporanea il Patafisico propone un nuovo capitolo delle "Cene in casa Ubu" dove reale e surreale si fondono in una sorprendente cena innaffiata da buon vino. Le pietanze dall'antipasto al dolce saranno preparate dalle abili mani della Chef Cinzia Ciprì. È una produzione del Piccolo Teatro Patafisico per la regia Laura Scavuzzo e Rossella Pizzuto che vedrà in scena: Vito Bartucca, Salvino Calatabiano, Arianna D’Arpa, Fabrizio Saputo, Laura Scavuzzo e la speciale partecipazione di Marina Torre, le musiche sono di Gabriele Ajello e Giuseppe Schifani.

Questa la premessa: Il Gotha dei poteri forti ha destinato l’ingrato (o forse troppo grato) compito di salvare le sorti del paese dalla catastrofe democratica in cui rischia di cadere. A progettare una manovra per assumere il controllo politico saranno chiamati proprio i nostri ospiti, a cui verrà chiesto di scendere in campo al fianco di Padre Ubu, al fine di donare al nostro popolo un Sovrano potente e imponente. Siamo alla resa dei conti, amici cari, questa non è una riunione di partito, questo non è un comizio: «Questa è una domenica di famiglia, di comunione e di comunità, se siamo così forti avendo appena cominciato, figuriamoci quando avremo fatto tutto ciò che vogliamo fare!».