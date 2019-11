Otto chef per Bagheria, a Villa Palagonia la cena stellata capitana da Tony Lo Coco

La promozione turistica di un territorio passa attraverso le sue ricchezze storiche, naturalistiche e monumentali. Ma per conoscere a fondo usi e costumi, gioca un ruolo fondamentale anche l’enogastronomia. Materie prime, piatti della tradizione, modi di cottura, la dicono lunga su intere popolazioni, tessendo anche racconti di agricoltura, pesca, zootecnia.



Partendo da questo assunto, i ristoratori bagheresi, sostenuti dal sindaco Filippo Tripoli e dall’assessore comunale al Turismo Brigida Alaimo, hanno voluto unire le loro forze ed essere presenti alla IV BTE, la Borsa del turismo extralberghiero ideata da Confesercenti per monitorare e promuovere il vasto panorama dell’offerta di ospitalità alternativa in Sicilia e organizzata in collaborazione con l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, in questa edizione, anche con il Comune di Bagheria che ospiterà le giornate inaugurali dell’evento, il 7 e l’8 novembre, nelle sue ville più belle.

Saranno in otto, coordinati da Tony Lo Coco, del Ristorante “I Pupi”, una stella Michelin, a raccontare, attraverso i loro piatti, la Città delle Ville e il suo hinterland, fatto di materie prime di terra e di mare. Dal pescato della vicina borgata marinara di Aspra ai limoni della piana bagherese, passando per ricotta e formaggi, gli otto chef bagheresi, giovedì 7 novembre, realizzeranno le portate della cena di rappresentanza voluta dall’amministrazione comunale bagherese e che si svolgerà a Villa Palagonia, alla presenza dei buyer e di giornalisti della stampa specializzata ed internazionale, per mostrare le eccellenze enogastronomiche locali.

Questi gli chef che prenderanno parte alla cena con i rispettivi piatti: