Natale, sotto ai portici della stazione centrale una cena solidale per i clochard

Anche questo mese, la rete solidale Insieme per i Clochard, organizza la consueta cena per i più bisognosi, sotto i portici della Stazione centrale di Palermo (lato Piazzetta Cupani), che si svolgerà mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 20,00. Questo mese in particolare ci sarà anche la collaborazione di Motostaffe Sicilia, arriveranno con le loro moto e porteranno 20 panettoni. In più, tutti i volontari stanno già facendo la raccolta di sciarpe da distribuire a tutti gli ospiti ce interverranno alla Cena, per cercare di regalare un po di tepore ai più bisognosi. Per maggiori informazioni e per chi volesse partecipare o contribuire, potete inviare un messaggio tramite Messenger alla Pagina Facebook "Il Genio di Palermo".