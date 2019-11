Cena di Natale solidale per chi soffre, l'appuntamento da Cibus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L' associazione nazionale unalottaxlavita onlus organizza per sabato 14 dicembre 2019 con inizio alle ore 20,00 una cena solidale in occasione delle prossime festivita' natalizie. Un' occasione per ritrovarci tutti insieme, un modo per farci gli auguri e per fare gli auguri a tutti i diversamente abili . Insieme si puo' , a natale puoi . La sala e' completamente riservata per l' evento con personale preparato per il servizio accoglienza e per il servizio ai tavoli di qualita' superior. Con una mano sul cuore e l' altra tesa verso chi soffre a Natale ricordiamoci dei piu' bisognosi . Festeggiamo insieme l' arrivo delle festivita' natalizie degustando un' ottima cena, ascoltando dell' ottimo piano bar, cantando grazie ad un professionale impianto di karaoke e ballando sotto le direttive del maestro Roberto Comparetto . E poi a notte fonda potrai scatenarti in una magica notte dance con il dj Alex Cina' . Per la tranquillita' di mamma e papa' sara' predisposta un' area bimbi curata da animatrici professioniste , provenienti da Cartoonia Animazione e Spettacolo Palermo. , che intratterranno i piccoli presenti . Per i bambini e' previsto un menu' diverso. Nel corso della serata sara' sorteggiata anche una splendida scultura offerta dal maestro Gaetano Ribaudo, artista cieco Palermitano di fama Internazionale. L' appuntamento e' in Palermo presso il "Cibus sicilian food factory" di Giuseppe Avanti sito in Via Principe Di Belmonte 23. Ampia possibilita' di parcheggio nelle prossimita' del locale . Costo della cena a persona e' di euro trenta ( 30 ) per gli adulti, ed euro tredici ( 13 ) per i piu' piccoli, tutto all inclusive . Occorre prenotarsi versando la propria quota adesioni entro e non oltre martedi 10 dicembre 2019 .