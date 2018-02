Ceno con te anche se non ti conosco: la social dinner per sconosciuti fa tappa a Palermo

Il 22 febbraio, allo Zibibbo's, una nuova cena degli sconosciuti: perchè stare a casa in solitudine quando si ha la possibilità di cenare in compagnia di tantissime persone simpatiche che hanno voglia di socializzare e fare nuove amicizie?

Sono cene per far socializzare le persone e, solo a gennaio, sono stati messi a tavola 1480 single. La cena degli sconosciuti, nata nel 2002 da un'idea di Roberto Dellanotte, è la social dinner più longeva d’Italia. Un’idea tutta italiana e non importata (come spesso accade), una tradizione che abbiamo nel cuore e nel sangue, la buona tavola e la buona compagnia, due piaceri che vanno condivisi, anche tra sconosciuti. Se ci ritroviamo seduti a cena con tante persone nuove che esattamente come noi desiderano socializzare... che percentuale di successo avremo di fare delle nuove amicizie?

Come funziona? Dopo una semplice prenotazione online, ci si presenterà nella data indicata direttamente al ristorante. Lo staff del ristorante accompagnerà i partecipanti ai tavoli riservati per l'occasione. Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto e sensazioni cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna, l'obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine ma soprattutto... uscire di casa.