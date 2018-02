San Valentino al San Paolo Palace, cena panoramica per gli innamorati

Quest’anno il San Paolo Palace Hotel ospita una cena speciale per la festa degli innamorati. Atmosfera romantica e seducente, nel noto ristorante al 14esimo piano con vista panoramica sulla splendida cornice del golfo di Palermo.

Un’esclusiva cena a base di pesce ed un coinvolgente e delicato intrattenimento musicale per rendere memorabile la serata. Il menu proposto prevede specialità gastronomiche preparate con ingredienti di qualità, prodotti locali e a km 0, con accurata maestria dello chef e della sua brigata di cucina. Per i più romantici, il pacchetto “True Love”, include alla cena un pernottamento in camera matrimoniale ed una ricca colazione internazionale.

Gallery