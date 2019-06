La Sicilia dei sognatori, cena e degustazione di vini di Marco De Bartoli al Charleston

Due eccellenze siciliane, due aziende fortemente legate all'Isola - entrambe figlie di testardi sognatori siciliani – insieme per dare vita ad un percorso enogastronomico d’eccezione.

L’azienda Marco De Bartoli e l’azienda Charleston si incontrano per la prima volta per rendere omaggio ai suoi fondatori, a coloro che con tenacia e determinazione continuano a sognare portando avanti la propria storia. E lo fanno nel modo che gli è più familiare: provando ad emozionare attraverso la degustazione dei propri vini e dei propri piatti.

Giovedì 20 giugno il ristorante Charleston organizza “La Sicilia dei sognatori. I vini di Marco De Bartoli al Charleston”, la cena in cui i piatti dello chef dell’executive chef del ristorante Santino Corso, creati per l'evento, saranno abbinati ad una selezione di vini da Grillo della cantina di Marsala. In un percorso che, partendo dal vitigno principe dell'Isola, ne rivelerà tutte le sue declinazioni, dalle bollicine del Terzavia Metodo Classico fino al celebre Vecchio Samperi, raccontati da Gipi De Bartoli.

Con alcune chicche, come il Terzavia Cuvèe Riserva VS, incontro territoriale tra due visioni di Grillo, la tradizione del Vecchio Samperi e l'innovazione dello spumante metodo classico, abbinato ad un’esplosione di sapori del mare come “Cannolicchi e Bocconi di mare cotti, crudi e da bere”. O, ancora, la possibilità di aggiungere ad integrazione della degustazione, su richiesta, due fiori all’occhiello di De Baroli: Bukkuram Padre della Vigna 2012 e il Marsala Vergine Riserva 1988.

Da un lato la creatività vulcanica del giovane chef Corso, dall'altro i vini di un uomo caparbio e geniale, che ha rivoluzionato nei decenni scorsi il vino siciliano: Marco De Bartoli. La serata ha un costo di 70 euro (bevande incluse) è riservata ad un numero limitato di persone, pertanto è necessaria la prenotazione.