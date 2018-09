Rhum, sigari e piatti gourmet: la cena evento dall'eco internazionale al Charleston

Una serata al Charleston tra piatti gourmet del resident chef Santino Corso, i Rhum Agricole Guadeloupe della celebre casa Damoiseau e i pregiati sigari artigianali dei Caraibi.

Giovedì 27 settembre alle 20.30 lo storico ristorante di Palermo organizza “Rhum e sigari al Charleston”, per celebrare l’inizio dell’autunno con una cena-evento particolare. A fine serata la degustazione di Rhum Damoiseau abbinati ad una selezione di pregiati sigari artigianali dei Caraibi. Presenterà i rhum in degustazione la Brand Ambassador di Damoiseau Clémentine Guillot. A illustrare, invece, i sigari caraibici in una degustazione guidata sarà Carlo Riggio, cultore e storico rivenditore di sigari e tabacco di Palermo. Ecco il menù della serata: Cocktail Rhum - Rhum Blanc Agricole invecchiato 3-6 mesi Damoiseau; "Scampo a colori" - vino in abbinamento "Cavallo delle fate" Grillo Tasca d'Almerita; "Il Riso...dopo" - vino in abbinamento "Altamora bianco" Carricante - Cusumano; "Pancia e Polpo" - vino in abbinamento "Quater rosso" Nero d'Avola, Perricone, Frappato, Nerello Cappuccio - Firriato; "Cioccolato al gioco" - in abbinamento Rhum Vieux Agricol VSOP invecchiato 4 anni; I Rhum in degustazione: Rhum XO Ambrazo Vieux Agricole invecchiato 6 anni, Rhum Ambrazo Vieux Agricole invecchiato 8 anni, Rhum Scuro Vieux Agricole Millesimato invecchiato 21 anni. Il costo della serata è di 55 euro bevande e sigari inclusi.