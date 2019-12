Cena esperienziale e benefica, al Mercato Excelsior i piatti dello chef Massimiliano Sala

Tatto, udito, olfatto, gusto, vista: cinque sensi per gustare una cena. L’11 dicembre 2019 alle 20.30, il cuoco Massimiliano Sala metterà in scena una cena esperienziale a scopo di beneficenza nell’auditorium del “Mercato Excelsior” (via Giovanni Lucifora 9, Palermo).

Un percorso enogastronomico sensoriale ideato in collaborazione con la conduttrice Eliana Chiavetta dallo stesso cuoco, che vuole risvegliare la percezione totale del gusto attraverso l’utilizzo dei cinque sensi. Parte del ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza alla comunità per minori “La Rosatea”.

Ad ogni portata un senso diverso. Dagli antipasti al dolce, passando per i primi, i secondi e la degustazione di vini, per la prima volta Il “Mercato Excelsior” ospiterà un viaggio nella tradizione culinaria siciliana che coinvolgerà tutti i cinque sensi. Un’esperienza enogastronomica che Massimiliano Sala vuole far vivere in maniera originale, chiedendo agli ospiti di mettersi in gioco e gustare le pietanze utilizzando un solo senso alla volta.

Vietato chiamarlo chef. Massimiliano Sala si definisce infatti un cuoco per passione. Un amore, quello per la cucina, che ha deciso di far diventare un lavoro, abbandonando una carriera professionale lontano dai fornelli lunga 25 anni. Protagonisti dei piatti di Massimiliano sono colori, odori e sapori mescolati con estro nella loro semplicità.

Le portate della cena saranno servite insieme ai vini della cantina “Costantino”. Ad addolcire la cena esperienziale sarà il panettone della pasticceria “Delizia”. L'evento enogastronomico sensoriale è ideato da Massimiliano Sala in collaborazione con Eliana Chiavetta. Il costo della cena è di 50 euro a persona.