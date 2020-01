Un mistero da risolvere, buoni piatti da assaporare: la cena "in giallo" a Le Cattive

Un mistero da risolvere, buoni piatti da assaporare e calici di vino per accompagnare la cena. Le Cattive a Palazzo Butera propone per giovedì 23 gennaio alle 20.30, “Una cena in giallo”, una serata dedicata al giallo con la lettura, da parte dell’attrice teatrale Silvia Ajelli, de “La banda maculata” di Arthur Conan Doyle e un menu “in giallo”.

La serata si inserisce nella rassegna “Le cene letterarie” curata da Le Cattive, con appuntamenti mensili che si sviluppano intorno a temi tratti da letteratura e romanzi. Il menu della serata dedicata al giallo prevede: Crème brûlée di baccalà e peperone giallo; Risotto giallo e gelatina di maiale; Uovo, funghi e Piacentinu ennese; Crespelle di riso e salsa inglese. In abbinamento i vini Tasca d’Almerita: Nozze D’Oro 2017; Ghiaia Nera 2016; Diamante Passito 2017. Il prezzo della serata è di 50 euro. É necessaria la prenotazione allo 091.6198374 (ingresso dalla passeggiata delle Cattive).