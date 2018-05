"Guida ai sapori perduti", una cena tra aneddoti di ricette dimenticate e gusto d'altri tempi

Per sapere chi siamo dobbiamo scavare nel nostro passato, per conoscere a pieno la cultura di un popolo non possiamo esimerci dal conoscere la tradizione culinaria. “Guida ai sapori perduti” è l’occasione giusta per unire entrambe le cose.

Un apericena in cui sarà possibile ascoltare la voce della scrittrice Marcella Croce che si racconta e racconta di storie e ricette dimenticate che sarà anche possibile degustare. L’appuntamento è fissato giorno 18 maggio per le ore 19:30 presso il Baretto all’interno della splendida cornice del Parco Urbano di Montelepre. L'ingresso è solo su prenotazione.