Fish & Bubble’s, bollicine e pesce fresco in una cena a Sanlorenzo Mercato

Bollicine dall’aperitivo al dolce, un trionfo di sapori marini con alcune delle eccellenze del pescato siciliano come tonno rosso, ricciola, pesce spada e gambero rosso: sono questi gli ingredienti di Fish & Bubble’s, la speciale cena ideata dal magazine Bubble's Italia che per la prima volta fa tappa in Sicilia a Sanlorenzo Mercato. Dopo il successo della tappa parmense, l’evento approda a Palermo per un appuntamento realizzato in partnership con l’Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea volto a promuovere e celebrare la sinergia tra il pescato siciliano, i vini del territorio e gli spumanti a tutto pasto del Nord Italia.

Diversi gli attori coinvolti, dalla Blue Ocean, azienda siciliana che distribuisce il pescato mediterraneo e pescheria di Sanlorenzo Mercato, alle cantine che da nord a sud abbineranno vini e bollicine ad ogni singola pietanza del menù. A partire dalle 20 si apre la cena speciale con un menù interamente a base di pesce fresco siciliano che vedrà tra gli altri la partecipazione dell’editore di Bubble’s Italia, Andrea Zanfi e dell’imprenditore Antonio Lo Coco della Blue Ocean.

Sette portate che vedono l’entrèe di bottarga di tonno rosso e tonnetto del Mediterraneo in olio, il carpaccio di pesce spada e tartare di ricciola marinata agli agrumi, passando per il confronto di gambero rosso di Porticello e gambero rosa del canale di Sicilia, la caponata di tonno, il cous cous di pesce locale, il filetto di triglie con pomodorini pachino e capperi di Pantelleria. A chiudere la cena una delicata gelatina agli agrumi e il cannolo siciliano del Caffè del Corso Biscari di Santa Cristina Gela, sponsor dell’evento.

Abbinamenti pensati per esaltare il gusto della materia prima, in un trionfo di gusto che svela similitudini e differenze tra prelibatezze del pescato siciliano come il gambero rosso e il gambero rosa, la bottarga di tonno rosso e il tonnetto del Mediterraneo, il pesce spada e la ricciola.

Le delicate delizie del mare sono tutte rigorosamente abbinate ai vini e alle delle cantine che hanno sposato l’iniziativa: da Astoria, storica azienda vitivinicola veneta che dal 1987 lega il suo nome al prodotto per eccellenza della tradizione enologica veneta, il prosecco, alla cantina Ottoventi che si sviluppa per circa 40 ettari tra Erice, Valderice e Trapani passando per le cantine agrigentine Luna Sicana e azienda agricola Bagliesi, che gestiscono tutte le coltivazioni e fasi di lavorazione con regime biologico certificato fino a La Guardiense, cantina sociale tra le più grandi d’Italia che vanta uno tra i più importanti impianti di spumantizzazione del Mezzogiorno.

Bubble's Italia magazine di Andrea Zanfi editore, nasce dall'intento di celebrare le eccellenze italiane a partire dalle bollicine. Le "effervescenze" culturali, imprenditoriali ed enogastronomiche della nostra terra, dall'estremo nord alle isole, sono racchiuse in un formato editoriale nuovo e classico allo stesso tempo: una carta stampata dal design moderno, con un supporto digitale che diventa soltanto sintesi di contenuti che trovano massima espressione nella gestualità di leggere parole e volti impressi in una rivista in un istante che diventa rito imprescindibile, quando si vuole celebrare il lusso. L'accoppiata pescato siciliano e bollicine del nord italiano rappresenta l'efficace sinergia delle eccellenze del nostro paese, giustamente enfatizzate dalla location di Sanlorenzo Mercato, luogo in cui queste stesse sono portate al grande pubblico.

Espressione di eccellenza che trova conferma reale e concreta in Blu Ocean, azienda siciliana che distribuisce il pescato mediterraneo, sia congelato che trasformato, secondo le ricette dei vecchi tonnaroti accostate ad una strategia di vendita e di esposizione moderna, improntata alle esigenze di tempo del pubblico. Vendita sfusa, cucina espressa o rielaborazione delle materie prime, fanno di questa azienda il simbolo di una "effervescenza tutta siciliana" che parte dal mare di Porticello e arriva alla GDO. I comuni intenti di accostare i prodotti del mare Mediterraneo alle più diversificate produzioni vitivinicole italiane è il trait d'union tra Blu Ocean, Bubble'S Italia e Sanlorenzo Mercato.

Fish&Bubble's è il risultato di questa sinergia che partendo da una moderna agorà vuole arrivare non soltanto agli stakeholders ma soprattutto agli amanti dell'italian good living. Cena in prevendita presso Sanlorenzo Mercato, costo a persona € 40.