Una cena in favore di migranti, stranieri e italiani in difficoltà: da Spillo arriva Emergency

Le #100 cene, l’iniziativa di #foodraising più diffusa sul territorio italiano, giunge alla quinta edizione e si consolida come appuntamento di riferimento per gli appassionati di cibo e di giuste cause. L’iniziativa, che attraversa tutte le regioni d’Italia, vede coinvolta la città di Palermo il 20 marzo alle ore 20 presso Spillo La Birroteca di Cortile San Giovanni degli Eremiti 2.

I ristoratori coinvolti devolveranno una quota fissa del loro incasso a Emergency, coniugando il piacere della buona tavola con la possibilità di sostenere il Programma Italia, un intervento nato per rendere concreto il diritto alla cura per tutti, anche nel nostro

Paese. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti, dice la Costituzione italiana. Eppure, nella pratica, questo diritto è spesso disatteso: migranti, stranieri e sempre più italiani si trovano in condizioni vulnerabili e non hanno accesso alle cure. La 20.15 la proiezione del cortometraggio "Articolo 32". Alle 21 la cena solidale con un menu a scelta tra apericena con tagliere normale o vegetariano (15 euro), stinco di maiale (18 euro), calice di vino o birra alla spina a scelta.