Sapori e ricette dai Caraibi, al Moltivolti una cena cubana firmata Yuliet

Dopo il grande successo della cena etiope continua il giro del mondo della nostra cucina, con un nuovo appuntamento dedicato a scoprire sapori e ricette che non fanno parte del nostro classico menù; stavolta atterriamo nei Caraibi, dove la nostra Yuliet ci accompagnerà in un viaggio nella sua Cuba utilizzando lo strumento di racconto che preferiamo: il cibo.



Menù



- PICADILLO A LA CUBANA (a la Habanera)

(Riso Basmati bianco, peperone rosso, olive, uva passa, tritato di manzo, patate, cipolle, aglio, salsa di pomodoro, platano maduro fritto)



- CONGRIS O MOROS Y CRISTIANOS

(Riso Basmati, fagioli neri, peperone verde, pancetta, cipolla, aglio, alloro, cumino, lonza di maiale, limone, cipolla, vino bianco, platano verde fritto)



- INSALATA DI AVOCADO

(Avocado, cipolla, pepe nero)



Per i vegetariani:

- QUIMBOMBO QUE RESBALA CON LA YUCA SECA

(Quimbombo, limone, aglio, cipolla, peperone rosso, pepe o peperoncino, origano, cumino, aceto, salsa di pomodoro, vino bianco, platano maduro)



- INSALATA DI AVOCADO

(Avocado, cipolla, pepe nero)



Costo della cena 15€ bevande escluse



Yuliet arriva a Palermo quasi 7 anni fa, e oggi è madre di un meraviglioso siculo cubano di 5 anni che adora la sua terra natale Cuba, e che per il famoso re normanno si chiama Federico. La sua passione per le lingue straniere e per l'organizzazione di eventi legati soprattutto alla cultura la porta a iniziare un'esperienza di affitto della sua casa vacanza chiamata "La Casa del Mercado", una fusione tra la Sicilia e la sua amata Cuba. Lì condivide usanze tradizioni, cibo, musica e cultura. Questa nuova esperienza le da la possibilità di raccontare la sua amata Palermo insieme alla sua nativa La Habana. Spesso organizza cene cubane a casa con gli amici, condividendo la storia dietro ogni piatto, raccontando la ricetta, parlando inevitabilmente della sua terra. Cucinare è come un viaggio, e Moltivolti è proprio questo, un posto di condivisione, dove le tradizioni e le usanze di ogni cultura trovano una casa per essere trasmesse, comunicate, condivise, assaggiate.