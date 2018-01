Da New York al Caffè del Teatro Massimo, una cena sulle note di John Serry

Sabato 3 febbraio alle ore 20, al Caffè del Teatro Massimo, sarà presentato in anteprima l'album di John Serry. Un concerto che lo vedrà esibirsi al pianoforte con Stefano India al basso e Giuseppe Urso alla batteria.

È tutto racchiuso nel suo ultimo album, dal titolo “Disquisition”, il nuovo linguaggio musicale sviluppato negli ultimi 10 anni da John Serry, raffinato pianista e compositore newyorkese, la cui casa sono i tanti paesi in cui risiere anche per lunghi periodi e nei quali si esibisce lasciando traccia indelebile del suo passaggio.

Palermo è, per esempio, una di queste, ma in particolare lo è il Caffè del Teatro Massimo dove alle 20 di sabato 3 febbraio presenterà in anteprima l’album con un concerto che lo vedrà esibirsi al pianoforte con Stefano India al basso e Giuseppe Urso alla batteria. Un trio ben affiatato che darà corpo al nuovo lavoro di Serry dove sono presenti tre nuove composizioni (Disquisition, Monody e Too Two Blues) e nuove versioni di quattro brani precedentemente registrati (Dance Uno, Enchantress, The One e The Shift). Cena servita al tavolo, 22 euro.