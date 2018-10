Le ricetta dei Monsù a tavola, cena ed atmosfere borboniche in Osteria Armetta

Recuperare l'identità ripercorrendo il solco della tradizione culinaria. Dal Regno delle Due Sicilie ad oggi, la tradizione che accomuna Campania e Sicilia torna in tavola, con le ricette tramandate dai Monsù. In Osteria giovedì 11 ottobre a partire dalle 20.30 si torna indietro di due secoli. Ecco il menù della Cena Borbonica che sarà anche allietata da musica dal vivo, per chitarra e mandolino, con brani classici della tradizione delle Due Sicilie.

Antipasti: alici scattiate, gatò di patate, sarde e patate, polpetti murati, ordurà di braciolette di merluzzo. Primi Piatti: sartù di riso, lasagne di Carnevale. Secondi piatti: cianfotta 'e baccalà, zuppa forte, trippa olevitana. Dolci: zeppole, biancomangiare. Acqua ed un calice di vino bianco o rosso. 25 euro a persona solo su prenotazione. Nb. Non sono disponibili menù ridotti né menù bambini. Non sono consentite variazioni.